«Стыдливо прикрывшийся блокнотом»: Захарова о Вадефуле и инсценировке в Буче

Захарова жестко высказалась о Вадефуле и инсценировке в Буче

По итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким коллегой Йоханном Вадефулем официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на поведение министра ФРГ.

Тот, как заметила Захарова, стыдливо прикрыл блокнотом доклад Международного общественного трибунала по преступлениям Киева в Буче, лежавший на столе, и якобы его не увидел. Захарова также отметила, что всем уже все совершенно очевидно, а «правда глаза колет».

«Во время встречи Сергея Лаврова с мининдел ФРГ Вадефулем, организованной по просьбе немецкой стороны, на переговорном столе лежал доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов об инсценировке в Буче, о котором российский министр буквально недавно и подробно говорил», — отметила Захарова.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России, данные расследования оспаривают фальсификацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова назвала назначение Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины «черным юмором». Ранее Рева действительно был ведущим и сценаристом юмористического проекта «Мамахохотала».

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