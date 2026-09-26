ФСБ возбудила дело против гражданки РФ, действовавшей в интересах Британии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России возбудили уголовное дело против гражданки РФ Ксении Максимовой 1986 года рождения по статье 205 части 2 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, после начала специальной военной операции (СВО) Ксения Максимова в интересах британских элит создала в Лондоне организацию Russian Democratic Society UK, объединившую под собой релокантов на территории Великобритании.

Члены данной организации осуществляли работу по сбору, в том числе денежных средств в интересах киевского режима. Ксения Максимова превратила площадку Russian Democratic Society UK в сцену для публичных выступлений лиц, которые вынашивали планы по насильственному захвату власти в России. Кроме того, Максимова вместе со своими сподвижниками организовывала мероприятия в поддержку экстремистских структур, таких как ФБК*. Также Russian Democratic Society UK участвовала в распространении фейков о действиях ВС РФ.

Ксения Максимова объявлена в международный розыск и включена в перечень Росфинмониторинга «Организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведениях об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

«ФСБ продолжит работу по нейтрализации террористической деятельности, инициированной Лондоном с использованием российских релокантов», — подчеркнули в пресс-службе ФСБ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московской области силовики задержали организатора крупной поставки наркотиков через Россию в Европу.

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* — Признан экстремистской организацией, террористической организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ.