В Доме кино в Москве прошла церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским.

Проститься с ним пришли родные и близкие, знакомые и коллеги. Среди них младший брат Янковского — режиссер Владимир Янковский, двоюродный брат — актер Филипп Янковский, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, гендиректор компании Mediascope Руслан Тагиев и многие другие.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Игоря Янковский ушел из жизни 27 января в возрасте 73 лет.

Артист родился в 1951 году. В 1974 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. После этого до 1992 года Янковский работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Янковский также снимался в кино и телевизионных сериалах.

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