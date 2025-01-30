В Москве прошла церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 46 0

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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В Доме кино в Москве прошла церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским.

Проститься с ним пришли родные и близкие, знакомые и коллеги. Среди них младший брат Янковского — режиссер Владимир Янковский, двоюродный брат — актер Филипп Янковский, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, гендиректор компании Mediascope Руслан Тагиев и многие другие.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Игоря Янковский ушел из жизни 27 января в возрасте 73 лет.

Артист родился в 1951 году. В 1974 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. После этого до 1992 года Янковский работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Янковский также снимался в кино и телевизионных сериалах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американская актриса Джен Шепард скончалась в возрасте 96 лет от пневмонии. При жизни ее называли «иконой Голливуда» и звездой его «золотого века».

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