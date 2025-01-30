День святого Валентина: ТОП-5 идей для незабываемого свидания

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 19 0

Названы необычные места, которые подарят незабываемые впечатления.

10 идей для незабываемого свидания

Фото: www.globallookpress.com/© Maksim Konstantinov

В День всех влюбленных в Москве организуют множество тематических мест, где можно будет провести день со своей второй половинкой. Например, можно пойти в парк или необычный мастер-класс. О пяти лучших местах для свиданий рассказывает URA.RU.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание»

На этом фестивале соберутся все звезды фигурного катания, включая даже олимпийских чемпионов. Спортсмены исполнят свои захватывающие программы, от которых невозможно будет оторвать взгляд.

Пройдет мероприятие в МЦК «ЗИЛ» 14 февраля в 19:00.

Московский планетарий

В День всех влюбленных можно посетить удивительный Московский планетарий, который открывает свои двери в 10:00. Космическая атмосфера создаст романтическое настроение и подарит море впечатлений.

Посетители могут исследовать несколько залов, в одном из которых расположен самый крупный в Европе 25-метровый купол, под которым воссоздано звездное небо. Также в этом месте есть 4D кинотеатр.

Кулинарные мастер-классы для двоих

В праздник всех влюбленных есть возможность поучаствовать в парных мастер-классах, посвященных кулинарии. Например, на одном из мероприятий можно освоить основы мадридской кухни, включая приготовление гаспачо, паэльи и традиционных испанских напитков. А в другом можно попробовать приготовить корейские блюда.

Мастер-классы пройдут в кулинарных студиях «Игра столов» в 15:00 и 19:00.

SENSE. Геометрия чувств

Иммерсивный проект направлен на достижение терапевтического эффекта с использованием специальных эффектов и инсталляций. Очень полезное мероприятие для тех, кто хочет разобраться в своих чувствах. Парочки смогут обсудить накопившиеся вопросы и выплеснуть эмоции.

Экспозиция организована в виде нескольких залов, каждый из которых посвящен стихии огня, воздуха, воды и земли. Центр современного искусства «М’АРС», 19:00.

Спектакль «Ромео и Джульетта»

И куда же без спектакля, посвященного любви. На Большой Садовой влюбленные смогут насладиться прекрасной постановкой, а затем отправиться в ресторан для обсуждения впечатлений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каких правил стоит придерживаться на современном свидании.

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