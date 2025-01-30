Один из ключевых торговых партнеров: Патрушев обсудил в Алжире сотрудничество в сельском хозяйстве

В Алжире состоялось 12-е заседание смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии. Встреча прошла 30 января под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства и развития сельских районов и рыболовства Алжира Юсефа Шерфа.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и фармацевтики. Патрушев отметил, что диалог в рамках комиссии показал свою эффективность.

«Алжир — один из ведущих торговых партнеров России в Африке. Только за 10 месяцев прошлого года наш товарооборот составил 1,7 млрд долларов. Его основа — сельскохозяйственная продукция и продовольствие», — заявил вице-премьер РФ.

Он добавил, что в прошлом году экспорт сельскохозяйственной продукции из России в Алжир увеличился и достиг более 850 миллионов долларов. Это стало возможным благодаря росту поставок таких товаров, как ячмень, чечевица, соевое масло и сухое молоко.

Патрушев также сообщил, что Россия работает над увеличением поставок халяльной продукции в Алжир. Также в будущем возможны поставки российских вакцин для животных. Кроме того, стоит отметить, что обе страны являются важными экспортерами нефти и газа, а также обладают богатыми природными ресурсами.

«Объединив свои компетенции и ресурсы, мы сможем выпускать продукцию высокого качества. Уверен, совместные усилия придадут дополнительный импульс укреплению сотрудничества и развитию торгово-экономических связей», — подчеркнул Патрушев.

Также было отмечено, что среди алжирцев усиливается стремление к получению образования в российских вузах. В настоящее время в нашей стране обучаются около двух тысяч студентов из Алжира, и квоты для них увеличиваются. В перспективе это может послужить толчком для обмена квалифицированными кадрами.