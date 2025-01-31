«Опасна для окружающих»: Штурм поделилась рецептом «тревожной запеканки»
Наталья Штурм удивила подписчиков рецептом запеканки
Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Instagram*/nataliashturm; 5-tv.ru
Подписчики певицы не на шутку забеспокоились за ее психологическое здоровье.
Певица Наталья Штурм удивила своих подписчиков в социальной сети необычным роликом, в котором «готовила» запеканку.
В шуточном видео артистка сидела в кафе за столом. Она делала вид, что смешивает ингредиенты в прозрачной посуде и называла в процессе «готовки» очередность добавления продуктов. В конце артистка начала парадировать крик чайки и размахивать руками, словно крыльями.
В описании к посту звезда назвала свое творение «Птичкой». Видимо, этим можно объяснить ее странные жесты в кадре.
Юмор Штурм поняли и оценили не все пользователи сети. В комментариях они выразили недоумение поведением женщины.
«Мне кажется, она опасна для окружающих»;
«Хотелось бы увидеть лица людей, сидящих рядом»;
«Я иду в аптеку. Вам что взять?»;
«Белочка это, а не птичка», — написали комментаторы.
Другие подписчики Натальи разделили ее хорошее настроение и решили ответить на увиденное в той же манере.
«Может все-таки соль не нужно?»;
«Я еще кутабы не доела с прошлого видео»;
«Куда же ты столько изюму-то сыпешь? Все испортила», — отозвались фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Штурм не хранит в квартире ценные вещи после того, как ее квартиру ограбили два десятилетия назад.
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