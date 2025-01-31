В Киеве пожинают плоды своих мудрых решений относительно поставок российских энергоносителей. Опубликованы данные заполненности украинских газохранилищ и выясняется, что так мало топлива там не было… никогда.

На графике оранжевая линия показывает уровень на начало 2025 года. А уже с февраля «Нафтогаз» начинает импорт, только вот есть нюанс. Еще летом Киев мог покупать газ по 300-350 долларов за тысячу кубометров, теперь цена на уровне 500-550 долларов. Современные реалии…

Ранее 5-tv.ru писал, что Словакия может выступить за блокировку всей европейской помощи Украине. Премьер-министр Роберт Фицо готов к такому шагу, если президент* Незалежной Владимир Зеленский не восстановит транзит российского газа. Более того, политик назвал Зеленского врагом Словакии, ведь он своими решениями создает Братиславе большие проблемы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти