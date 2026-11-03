Бывший завод Mercedes в России перезапустят в 2027 году

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Площадка будет работать с новым технологическим партнером.

Бывший завод Mercedes в России перезапустят в 2027 году

Фото: © РИА Новости/Александр Подгорчук

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Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово планируют полноценно перезапустить в первом квартале 2027 года. Предприятие сохранит автомобильный профиль, однако работать площадка будет уже с новым технологическим партнером. Об этом Газета.ру рассказал гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

По его словам, сейчас площадку готовят к запуску. Оборудование Mercedes-Benz сохранилось и упаковано в соответствии с техническими рекомендациями. При этом предприятие пока не работает на проектную мощность.

«Площадка готовится под запуск с новым партнером в I квартале 2027 года. Безусловно, завод будет выпускать автомобили», — сообщил Ольховский.

Завод в индустриальном парке «Есипово» начал работу весной 2019 года. Его проектная мощность составляла 25–30 тысяч автомобилей в год. На предприятии собирали Mercedes-Benz E-Class, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS.

После ухода немецкого концерна с российского рынка в 2022 году производство на площадке остановили. В апреле 2023 года активы Mercedes-Benz, включая завод, перешли под контроль «Автодома». При этом немецкая компания сохранила право обратного выкупа.

Позднее площадку планировали использовать для производства автомобилей китайского бренда Exeed. В 2024 году там собрали пилотные партии кроссоверов, а в 2025 году гендиректор «Автостата» Сергей Целиков сообщал, что количество выпущенных в «Есипово» машин Exeed в пилотном режиме приближалось к 15 тысячам.

В 2024–2025 годах, по данным Газета.ру, на заводе произвели 16,4 тысячи автомобилей Exeed VX, TXL и RX. Однако впоследствии производство решили перенести на площадку в Санкт-Петербурге.

В апреле 2026 года «Ведомости» сообщили, что выпуск Exeed планируется организовать на мощностях холдинга «АГР» в Шушарах. При этом с 2026 года бренд Exeed в России был переименован в Esteo.

В «Автодоме» рассчитывают, что новый партнер позволит вновь загрузить производственные мощности в «Есипово». Ольховский отметил, что в ближайшие годы автомобильный рынок будет стабилизироваться по составу марок и моделей. По его мнению, к 2027 году ситуация с основными производственными проектами станет более определенной.

В Минпромторге подтвердили, что ведомство готово поддержать дополнительную загрузку мощностей и углубление локализации производства на площадке в Есипово в рамках действующих мер поддержки. При этом конкретный новый партнер и модельный ряд будущего производства пока не раскрываются.

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