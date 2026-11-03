Умерла заслуженная артистка РСФСР, дочь Аркадия Райкина Екатерина

|
Василиса Власова
Василиса Власова Срочная новость 32 0

Актрисе было 88 лет.

Умерла дочь Аркадия Райкина Екатерина Райкина

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженная артистка РСФСР, дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, Екатерина Райкина, скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщили в ТАСС.

«Не стало Екатерины Аркадьевны. Это произошло в больнице», — рассказал источник.

Будущая актриса родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в актерской семье. Отцом Екатерины был знаменитый Аркадий Райкин, матерью — актриса Руфь Райкина-Иоффе.

Звание заслуженной артистки РСФСР было присвоено Екатерине Аркадьевне в 1976 году. Среди ее работ на сцене — Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах», Золушка в спектакле с тем же названием, Люсиль в «Мещанине во дворянстве» и многие другие образы.

В кинематографе Екатерина Райкина также оставила заметный след: она сыграла Гесю Гельфман в картине «Софья Перовская» (1967), донью Инес в «Благочестивой Марте» (1980), а в 1987 году ей досталась главная роль Жени в фильме «Клуб женщин».

Актрису положили в столичную больницу в начале октября 2026 года. Предварительный диагноз — острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Ее состояние врачи характеризовали как тяжелое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
Год без ответов: следствие по делу семьи Усольцевых продлено
21:15
Умерла заслуженная артистка РСФСР, дочь Аркадия Райкина Екатерина
21:00
Джек Воробей может вернуться: Депп сделал заявление о шестой части франшизы
20:46
Евродепутат Волгин сравнил методы ВСУ с неонацистскими практиками
20:35
«Вполне естественно»: западные политики никак не комментируют скандал с подпольной тюрьмой под Киевом
20:21
Бывший завод Mercedes в России перезапустят в 2027 году

Сейчас читают

Умер народный артист России Алексей Дуров
Помогавшую раненым в пыточной под Киевом женщину задержали
«Их научили принимать это»: бывший разведчик США Риттер высказался о «пыточных» на Украине
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео