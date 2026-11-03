Умерла заслуженная артистка РСФСР, дочь Аркадия Райкина Екатерина

Заслуженная артистка РСФСР, дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, Екатерина Райкина, скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщили в ТАСС.

«Не стало Екатерины Аркадьевны. Это произошло в больнице», — рассказал источник.

Будущая актриса родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в актерской семье. Отцом Екатерины был знаменитый Аркадий Райкин, матерью — актриса Руфь Райкина-Иоффе.

Звание заслуженной артистки РСФСР было присвоено Екатерине Аркадьевне в 1976 году. Среди ее работ на сцене — Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах», Золушка в спектакле с тем же названием, Люсиль в «Мещанине во дворянстве» и многие другие образы.

В кинематографе Екатерина Райкина также оставила заметный след: она сыграла Гесю Гельфман в картине «Софья Перовская» (1967), донью Инес в «Благочестивой Марте» (1980), а в 1987 году ей досталась главная роль Жени в фильме «Клуб женщин».

Актрису положили в столичную больницу в начале октября 2026 года. Предварительный диагноз — острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Ее состояние врачи характеризовали как тяжелое.

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