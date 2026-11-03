Евродепутат Волгин сравнил методы ВСУ с неонацистскими практиками

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист Эксклюзив 54 0

Евросоюз игнорирует неудобные факты о положении дел в Киеве.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Европейские политики предпочитают не замечать происходящее на Украине, поскольку рассматривают страну исключительно как инструмент противостояния с Россией. Об этом заявил болгарский депутат Европарламента Петар Волгин каналу 5-tv.ru
По его словам, руководство Евросоюза игнорирует неудобные факты о положении дел в Киеве и не реагирует на сообщения о жестоком обращении с людьми. Политик обратил внимание на противоречие в позиции европейских институтов: они регулярно критикуют Россию за отсутствие демократии, но при этом обходят стороной аналогичные вопросы в отношении Украины.

«Каждый человек не должен быть русофилом или другом Путина, чтобы увидеть, что на Украине никакой демократии нет, никакой свободы совести, печати, политической деятельности нет. Но об этом в европейских институтах не говорят. Они об этом тотально замалчивают», — подчеркнул Волгин.

Депутат считает, что Брюссель воспринимает Украину не как самостоятельное государство, а как инструмент антироссийской политики. Поэтому, по его мнению, сообщения о зверствах и нарушениях прав человека европейские чиновники предпочитают объявлять российской пропагандой или вовсе оставлять без комментариев.

Поводом обсуждения стали скандальные события в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где обнаружили место незаконного содержания военнослужащих. По сообщениям украинских СМИ и очевидцев, в подвале здания удерживали около 40 мужчин. Люди подвергались жестокому обращению: их избивали и лишали медицинской помощи. Одна из прибывших медработниц рассказывала о людях в критическом состоянии и умоляла полицейских на коленях пропустить ее к пострадавшим. Ситуация сопровождалась массовыми протестами, столкновениями с силовиками и сообщениями о стрельбе. Среди находившихся в здании обнаружили 14-летнего раненого подростка.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* подтвердил, что в помещении находились военнослужащие, самовольно оставившие части, и заявил о необходимости разобраться в произошедшем.

Условия, в которых содержались пленные, оставляли желать лучшего: на полу лежали грязные одеяла, на постельном белье заметили следы крови. Утверждалось, что находившимся там людям не выдавали необходимые лекарства, несмотря на тяжелое состояние.

Ранее несколько политиков и экспертов высказались о ситуации вокруг предполагаемой пыточной под Киевом. Австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель заявил, что западные СМИ практически не освещают скандал, а бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что украинские власти могут затянуть расследование, рассчитывая на то, что внимание общественности переключится на другие события.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.

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