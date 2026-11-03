Джек Воробей может вернуться: Депп сделал заявление о шестой части франшизы

Американский актер Джонни Депп может вернуться к знаменитой роли Джека Воробья в шестой части популярной франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом он рассказал в интервью телепрограмме Entertainment Tonight.

Актер отметил, что хотел бы завершить франшизу более достойным финалом. Известно, что последние две части «Пиратов Карибского моря» получили резко негативные отзывы на фоне первых трех фильмов.

«Если все сложится как надо в том, что касается завершения франшизы, то единственное, чего я действительно хочу от своего участия, — это помочь ей завершиться на более позитивной ноте», — отметил он.

Депп подчеркнул: он готов к сотрудничеству с продюсером франшизы Джерри Брукхаймером в любом проекте, так как их связывают дружеские отношения, и он доверяет продюсеру.

До этого продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер обсуждал с Джонни Деппом его участие в продолжении легендарной франшизы. Еще в августе 2025 года Брукхаймер делился намерениями создать шестую часть «Пиратов». Он уточнял, что новая картина станет ребутом.

Напомним, что американский актер впервые появился на экране в образе Джека Воробья в 2003 году в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».

Позднее Депп возвращался к образу капитана в продолжениях: «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006), «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007) и «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011). В общей сложности актер исполнил эту роль в пяти картинах франшизы, которые выходили с 2003-го по 2017-й.

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