Росстат заподозрили в неэффективном использовании имущества: подробности отчета Счетной палаты

Госорган потратил больше девяти миллиардов рублей на закупку планшетов. Но из 390 тысяч гаджетов, больше 300 тысяч так и не открыли.

Федеральная служба государственной статистики, ведомство, где по идеи работают лучшие счетоводы во всей стране, похоже, допустило очень крупную ошибку. Там потратили больше девяти миллиардов рублей на закупку планшетов, что провести перепись населения. Однако из 390 тысяч гаджетов, больше 300 тысяч вот уже четыре года лежат на складах мертвым грузом. Они оказались никому не нужны. Так кто же так просчитался, выяснял корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Недостаточно системный подход к закупкам. Эта сухая фраза подводит итог тщательной проверки, проведенной Счетной палатой. Аудиторы выяснили: служба статистики потратила девять миллиардов рублей почти на 400 тысяч ненужных планшетов. В отчете говорится, что сейчас в Росстате используют лишь 18 тысяч устройств, остальные пылятся.

Сотни тысяч планшетов Росстат закупал для каждодневной работы и переписи населения с 2011 по 2020 годы. Давайте посчитаем — девять миллиардов рублей за 390 тысяч гаджетов. Средне арифметически получается — за один планшет заплатили 23 500 рублей.

После переписи часть государственных планшетов пропала. Сегодня их продают на сайтах объявлений.

Продавцы не скрывают, это казенные гаджеты. В коробке вместе с планшетом отдают и акт-приема от Росстата.

Расточительство или просчет? Эти планшеты Aquarius в огромном количестве производились по госзаказу, специально для Росстата.

«Первоначально все признаки коррупционных правонарушений присутствуют, по крайней мере вот как с точки зрения уголовного процесса», — говорит Игорь Баранов, эксперт антикоррупционного комитета РФ.

«Они новые-то особо никому не нужны, а БУ тем более. Возможно, их было отдать школы, на мой взгляд. Можно было бы использовать их в образовательных учреждениях», — предлагает Денис Кусков, генеральный директор аналитического информационного агентства.

В итоге последняя Всероссийская перепись населения стала самой дорогой в истории России — на нее потратили 33 миллиарда рублей. Счетная палата проводила проверки в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и в Дагестане.

По данным Счетной палаты, на учете Дагестанстата числится имущество на 317 миллионов рублей. Из этой суммы почти 200 миллионов — это стоимость планшетов, которые закупались для работы, они и сегодня хранятся в запечатанных упаковках.

Мы приехали в Дагестанстат, чтобы получить комментарий, посмотреть планшеты, узнать пользуются ли здесь ими. Однако, нас даже не пустили внутрь.

Счетная палата утверждает, новые планшеты в запечатанных упаковках лежат на складах Росстата по всей стране — и в Москве, и в Хабаровске и в Калининграде.

В Петербурге нам подтвердили, что у них законсервированы почти 17 тысяч устройств.

«Во время переписи использовались все планшеты в полном объеме. С лета 2022 года эти планшеты находятся у нас на балансе, находятся на складе и регулярно проверяются на работоспособность, заряжаются аккумуляторы и они ждут своего дальнейшего использования», — сообщает Александр Кукушкин, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам проверок Счетная палата направила в правительство рекомендации, которые позволят в перспективе существенно сократить расходы Росстата на проведение переписей.