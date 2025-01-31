«Государство тотальной несправедливости»: украинцы возмущены пенсионной реформой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Балльная система после реформы приводит к обнищанию пенсионеров на Украине

Пенсионная реформа Украины: неприличная хохма в стиле «95 квартала»

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Инфляция теперь не влияет на размер страховой пенсии на Украине.

С 1 июля на Украине планируется внедрение новой пенсионной системы, основанной на начислении баллов. Как сообщается в материале EADaily, на словах она направлена на повышение уровня жизни населения, а на деле грозит превратить стариков в нищих. Народ уже сейчас высказывается о реформе с нескрываемым возмущением и гневом.

Министерство социальной политики Украины опубликовало законопроект о пенсионной реформе перед Новым годом. Он предполагает изменения в солидарном уровне — когда работающие содержат своими взносами пенсионеров. Соотношение первых ко вторым сейчас составляет 1:1, а должно быть как минимум 2:1. Поэтому теперь выплаты планируется собирать из базовой пенсии и страховой составляющей. База будет обязательной и одинаковой для всех — это 30% от минимальной зарплаты после налогов. Вторая часть индивидуальна и зависит от трудового стажа и зарплаты.

Каждый год стажа и размер получки дает пенсионеру определенное количество электронных баллов. И все бы ничего, но адекватное количество их ждет разве что чиновников, чьи зарплаты растут в геометрической прогрессии. Эксперт по социальной политике Андрей Павловский в интервью украинскому YouTube-каналу заявил, что простые граждане по итогам пересчета будут получать на 20−30% меньше, чем раньше. Минимальная пенсия пока заморожена на уровне 2361 гривен (5,5 тысячи в пересчете на рубли. — Прим. ред.), после реформы, по прогнозам Павловского, по электронным баллам она составит 1848 гривен (4,3 тысячи рублей). Плюс отменится индексация.

Минимальные зарплата и пенсия на Украине — самые низкие в Европе. А доходы чиновников неизменно растут. Сотрудники Центризбиркома зарабатывают минимум 100 тысяч гривен в месяц, на содержание офиса главы государства запланировано потратить 3,5 миллиарда. Судьи после реформы получат пенсию от 106 тысяч гривен, а средняя выплата по стране только-только дойдет до пяти тысяч. Прожиточный минимум на Украине по факту уже сейчас в 3,5 раза превышает размер минимальной пенсии. В соцсетях возмущенные люди называют Незалежную «государством тотальной несправедливости», а власти обвиняют в натуральном жульничестве и издевательствах.

Ранее 5-tv.ru писал об индексации в России более 40 соцвыплат с 1 февраля.

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