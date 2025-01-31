В Минобороны рассекретили документы о подвигах солдат Красной армии

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В них описан вклад союзных республик в дело Великой Победы.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Поляков; 5-tv.ru

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В год 80-летия разгрома гитлеровской Германии в Минобороны рассекретили новые документы — о подвигах наших солдат в борьбе с фашизмом.

Так, при обороне Кавказа и освобождении Крыма героизм проявили дивизии, сформированные в Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР.

Командование особо выделило подвиг — младшего сержанта Джафарова. Он вывел подчиненных из окружения и лично уничтожил больше полусотни немецких солдат.

В важнейших боях себя проявили бойцы из Казахстана и Киргизии. Именно они составили костяк 316-й дивизии, которая остановила немцев под Москвой. Тогда 28 гвардейцев — ценой своих жизней — уничтожили танковый батальон на подступах к столице.

Свой вклад в общее дело внесли без исключения все советские республики. Сражаясь плечом к плечу, независимо от национальности, каждый солдат Красной армии всеми силами приближал день Великой Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша отказалась приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима. О роли красноармейцев во время экскурсий по бывшему лагерю смерти сегодня гиды не упоминают.

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