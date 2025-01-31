Бросила ради него мужа? Возлюбленная Тимура Родригеза Катя Кабак рассказала о начале их отношений

Шоумен свою супругу оповестил о разводе по телефону.

Актриса Катя Кабак, с которой теперь счастливо живет разведенный телеведущий и комик Тимур Родригез, рассказала о собственных семейных обстоятельствах. В прессе давно курсируют слухи, что на момент встречи с неверным шоуменом она и сама была замужем. И ради новых отношений со звездой с благоверным попрощалась.

В интервью журналу «Караван историй» Кабак решила прояснить ситуацию. Она назвала предположения представителей СМИ «неправомерными», а также добавила, что не является причиной распространения дезинформации. Заявлений об измене супругу актриса, по собственным словам, не делала. Прежде, стоит отметить, она утверждала, что до начала романа их отношения с Родригезом долго были дружескими, оба при этом были в браке.

«Решения о разводе обычно не принимаются спонтанно. К нему продолжительное время что-то ведет. В моем случае Тимур не был причиной развода. И я не ушла к нему», — сказала Кабак.

Телеведущему на ложные слухи ссылаться не приходится. Он сам публично признался, что расставался с женой по телефону. Даже не так — оповестил ее, что намерен разводиться, по телефону. С Анной Девочкиной он прожил в браке 16 лет, на свет появились два сына. Тимур отрицает, что причиной разрыва стала измена, а бывшая на этом настаивает. По ее словам, экс-супруг спал с ее подругами, стоило лишь ненадолго ослабить бдительность.

После серии подробных интервью, в которых шоумен хвастался новыми отношениями, погружаясь в подробности несчастливой жизни с бывшей женой, он все еще видел себя победителем в сложившейся ситуации. А Девочкиной, как ранее писал 5-tv.ru, желал найти свое счастье. Так великодушно!