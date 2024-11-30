«Конечно, это больно»: Родригез пожелал бывшей жене встретить свое счастье

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Тимур Родригез пожелал бывшей жене встретить свое счастье

«Конечно, это больно»: Родригез пожелал бывшей жене встретить свое счастье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Несмотря на слова о преживаниях по поводу развода, артист, не стесняясь, появляется на мероприятиях с новой возлбленной.

Певец и телеведущий Тимур Родригез признался, что тяжело пережил развод с бывшей супругой Анной Девочкиной. Об этом он сообщил в телепередаче на федеральном канале.

«Конечно, это больно и для детей, и для моей супруги, и для меня. Подобные события не могут пройти незаметно, но я четко осознавал глубину своего решения и то, как это повлияет на всех участников», — заявил артист.

По словам Тимура, больше всего он переживает за сыновей. Он хочет, чтобы дети знали, что, несмотря на развод, папа и мама продолжат любить их по-прежнему.

Родригез никогда не скрывал, что оставил супругу, в браке с которой они прожили 16 лет, ради новой возлюбленной. Ей стала актриса Екатерина Кабак. Сразу после развода он стал открыто появляться с девушкой на светских мероприятиях.

Артист подчеркнул, что он желает своей бывшей супруге обрести свое счастье, встретив человека, с которым ей будет гораздо комфортнее и теплее, чем с Тимуром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Родригез раскрыл причину нервных срывов.

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