Лучше близко не подходить: на Камчатке активизировался вулкан Безымянный

Выбросы пепла могут достигать восьми тысяч метров над уровнем моря.

На Камчатке активизировался вулкан Безымянный. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале.

«Там наблюдается усиление сейсмической активности и рост температуры термальной аномалии в растущем куполе», — указано в публикации.

Из-за этого в течение 30 дней будет оставаться повышенной вероятность эксплозивного извержения. МЧС не рекомендует людям находиться в окрестностях вулкана в радиусе, как минимум, десяти километров.

Ожидается, что выбросы пепла могут достигать восьми тысяч метров над уровнем неба. Помимо этого, возможно также падение пепла в нескольких населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два землетрясения магнитудой 5,2 произошло в районе турецкой провинции Чанаккале. Первые толчки были зафиксированы в 23:38 по московскому времени.