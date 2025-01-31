Директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о наркотиках

Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Его подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Произошло это 25 января. Уточняется, что Гребенников проходит по статье 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере»).

Теперь директору РАЭК грозит тюремный срок от восьми до 15 лет со штрафом. Пока что Гребенников взят под стражу на срок один месяц и 19 суток.

РАЭК — это некоммерческая организация, объединяющая более 150 крупнейших игроков интернет-отрасли РФ. Компания также имеет известность как организатор таких интернет конференций как «Премия Рунета», «Russian Internet Week» и другие.

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