Гендиректора «Фонбет» Анохина задержали по подозрению в даче взятки

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 25 0

Следствие выясняет обстоятельства.

Гендиректора «Фонбет» Анохина задержали по подозрению в даче взятки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сергея Анохина, занимающего должность генерального директора букмекерской компании «Фонбет», задержан по подозрению в даче взятки. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, Анохин пытался передать взятку в размере 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Получатель взятки также был задержан.

В настоящее время следствие выясняет обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о продлении ареста экс-замглавы Минцифры Максима Паршина на три месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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