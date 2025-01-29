Гендиректора «Фонбет» Анохина задержали по подозрению в даче взятки

Сергея Анохина, занимающего должность генерального директора букмекерской компании «Фонбет», задержан по подозрению в даче взятки. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, Анохин пытался передать взятку в размере 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Получатель взятки также был задержан.

В настоящее время следствие выясняет обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о продлении ареста экс-замглавы Минцифры Максима Паршина на три месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.