Путин обсудил с Совбезом аспекты работы по борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности один из аспектов работы по борьбе с терроризмом.

«Сегодня рассмотрим один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом», — сказал глава государства в начале совещания.

Докладчиком выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Также в совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев и представители других ведомств.

В декабре, поздравляя работников органов безопасности с профессиональным праздником, Путин потребовал от контрразведки оперативно пресекать деятельность иностранных спецслужб.

«В целом следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей», — заявил президент.

Также он отметил, что Россия сегодня сталкивается с целым рядом серьезных вызовов, ключевой из которых — терроризм. В связи с этим все спецслужбы, и прежде всего ФСБ, должны работать в сфере антитеррора предельно собранно и жестко, задействовать весь накопленный опыт, подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж. Нижняя планка наказания за такое деяние составит от 15 до 20 лет лишения свободы.