Судно Silver Dania с российским экипажем задержали в Норвегии

Судно Silver Dania с российским экипажем задержано властями Норвегии. Об этом сообщает газета VG со ссылкой на полицию Тромсе.

Уточняется, что судно задержано по запросу латвийских властей. При этом принадлежит оно Норвегии и там же зарегистрировано. Сейчас сотрудники полиции находятся на борту Silver Dania и допрашивают членов экипажа.

Владелец судоходной компании, которой принадлежит судно, сказал журналистам, что удивлен новостью о задержании Silver Dania. Он утверждает, что судно не имеет никакого отношения к недавнему повреждению кабеля в районе Готланда в Балтийском море.

По словам судовладельца, его суда, как и сотни других, постоянно ходят мимо острова, но делают это на малой скорости и не спуская якорь. Само судно сейчас находится в гавани Тромсе.

На днях прокуратура Швеции сообщила о задержании судна в связи с повреждением кабеля в Балтийском море между Швецией и Латвией.

В свою очередь премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что, вероятнее всего, кабель был поврежден посредством внешнего воздействия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО стягивает корабли в Балтийское море, используя как повод для этого регулярные повреждения кабелей на дне.