«Начинаю мурлыкать»: Тамара Семина рассказала о своей борьбе со стрессом

Знаменитость не скрывает негативные эмоции перед близкими людьми.

Советская и российская актриса Тамара Семина, чтобы побороть стресс, поет в ванной. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru во время благотворительного светского раута «Наш мир — 21 век».

«Когда мне хочется орать, выть просто, я начинаю мурлыкать, петь или в ванную забираюсь, включаю воду на полную и душу отвожу. А потом думаю: „Водичка, спасибо тебе дорогая, за то, что меня так слушала“» — иронизирует артистка.

К эмоциональному освобождению Тамара относится с толикой юмора и тонко подмечает, как борется со стрессом и другими неприятностями жизни.

«Если тебе хочется выговориться по-черному, то начинай петь — мурлыкать», — советует она.

Актриса отмечает, что близкие и друзья хорошо понимают ее в таком эксцентричном проявлении чувств.

«Если Томка замурлыкала, значит она готова сорваться», — говорит Семина.

Сейчас артистка появляется на публике крайне редко, от съемок на телевидении отказывается. Она страдает повышенным давлением, а после травмы, полученной на работе, ходит с тростью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подарки получает Тамара Семина от поклонников.