«Начала стесняться»: Мазунина рассказала о «химии» между нею и Петровым

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Мазунина призналась, что влюбилась в Петрова на съемках

«Начала стесняться»: Мазунина рассказала о «химии» между ней и Петровым

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Звезды «Реальных пацанов» и «Полицейского с Рублевки» вместе снялись в комедии «Василий».

Звезда «Реальных пацанов» Валентина Мазунина рассказала о неожиданной симпатии, которая возникла между нею и Александром Петровым во время съемок комедии «Василий».

«Мы репетируем сцену, делаем-делаем, и ты на физическом уровне начинаешь ощущать энергию человека. А потом — хоп, дубль снят, ты сидишь и почему-то начинаешь даже говорить по-другому с человеком. Не знаю, что это, но в этом магия есть какая-то. Это бывает дико редко, такие сцены можно сосчитать прям по пальцам», — поделилась 36-летняя актриса в интервью Лауре Джугелии.

Мазунина призналась, что едва не влюбилась в Петрова, и назвала охватившее ее чувство «химией». По словам актрисы, она вдруг «начала стесняться» и ощущать неловкость в присутствии партнера по съемкам, а затем у нее наступил «кайф».

«Ты приходишь домой и думаешь: здорово, а вдруг правда что-то получилось. Я думаю, какая-то симпатия тогда произошла между мной и Сашей? Но романа не было, не возникло в итоге», — заключила Мазунина.

Ранее актриса призналась 5-tv.ru, что мечтает познакомиться с турецким актером Бураком Озчивитом, известным по участию в сериалах «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая». Мазунина рассчитывала, что он будет присутствовать на премьере фильма «Елки 11», однако актер не приехал.

Звезда «Реальных пацанов» сказала, что очень хотела бы сняться с Озчивитом в совместном проекте, причем не обязательно в роли его возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru показал, как изменились герои сериала «Реальные пацаны» за 13 лет.

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