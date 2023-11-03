Колян умер во время съемок? Как изменились герои сериала «Реальные пацаны» за 13 лет

8 ноября сериал отметил тринадцатилетие со дня выхода на большие экраны. Что произошло с актерами, воплотившими образы главных героев?

Популярному телесериалу «Реальные пацаны» в 2023 году исполнилось 13 лет. Вышедший проект про проблемы пацанов с района получил бешеную популярность и подарил актерам всероссийскую известность. С момента старта первой серии прошло много лет: как изменилась жизнь главных героев и какие повороты судьбы пришлось пережить основным действующим лицам — в материале 5-tv.ru.

Колян Наумов (Колян)

В сериале. Главный герой ситкома в исполнении Наумова— обычный пермский парень, который попался на краже крышек канализационных люков. Участие в сомнительных авантюрах не сломило Наумова, не изменило его мировоззрения и не заставило ожесточиться. За несколько сезонов сериала молодой человек попадает в абсурдные истории, женится на состоятельной девушке Лере, уезжает в Москву на заработки, становится отцом двоих детей, выигрывает выборы в городскую думу и становится наследником миллионного состояния.

Николай Наумов. Кадры из т/с "Реальные пацаны", 2010-2023 гг.

В реальной жизни. Настоящая жизнь актера тоже могла бы стать отличным сюжетом для съемок сериала. К тому же, Николай Наумов изначально не планировал становиться артистом. Свой карьерный путь Николай начал в КВН, когда учился на последних курсах университета. В один прекрасный день Наумов вышел на сцену и понял, что это и есть то место, где он чувствует себя наиболее комфортно. Уже позже образ Коляна так сильно заинтересовал кавээнщиков сборной команды Перми «Парма», откуда образ обаятельного гопника перекочевал в сериал, режиссером и сценаристом которого стала Жанна Кадникова из той же команды КВН.

В отличие от многих успешных коллег, Наумов мог похвастаться и счастливой личной жизнью. Еще до съемок в «Реальных пацанах» актер встретил женщину, которую называет своей музой. Альбину Сафину будущий актер встретил на Дне города еще в далеком 2007 году: с тех пор влюбленные не расставались. Сафина родила актеру трех детей и везде следует за артистом по пятам.

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Среди основных увлечений актера значатся кино и спорт. Наумов— большой любитель футбола, по возможности посещает матчи. Болеет артист за пермскую команду «Амкар». Однажды участник пермского футбольного клуба Секу Конде вручил Николаю Наумову именную футболку с 59-м номером.

А еще, во время съемок одного из первых сезонов «Реальных пацанов» Наумов единственный из коллег по сериалу стал фигурантом громкого скандала. В 2011 году таблоиды запестрели яркими заголовками, сообщающими, что Николай попал в жуткую автомобильную аварию и находится в коме. В качестве доказательств ДТП журналисты даже опубликовали соответствующее фото, которое впоследствии оказалось фейком.

Зоя Бербер (Лера)

В сериале. Лера, воплощенная актрисой Зоей Бербер— «мажорка», девушка из обеспеченной семьи, все время пытающаяся доказать свою независимость от отцовских денег. Спустя несколько сезонов выходит замуж за Коляна, открывает свадебный салон, работает журналистом. В конце 8-го сезона, убитая горем, она устраивает в Испании экспедицию по поиску пропавших родителей.

Зоя Бербер. Кадры из т/с "Реальные пацаны", 2010-2023 гг.

В жизни. Мало кто из зрителей «Реальных пацанов» знает, что роль Леры Наумовой могла воплотить в жизнь не Зоя Бербер. Знаменитость вообще не собиралась становиться актрисой. После девятого класса Бербер планировала подать документы на специальность модельера в местный швейный техникум. Случайность изменила решение восходящей звезды: отчим, будучи актером, практически взял падчерицу «на слабо», предложив ей поступить на актерскую специализацию. Уже спустя несколько лет Бербер станет бешено популярной, а отчим скажет, что знал о таком будущем.

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Вместе с героиней Зоя Бербер неоднократно переживала любовные драмы и рождение детей. Именно на площадке «Реальных пацанов» она впервые примерила на себя образ беременной, а уже спустя время ее мечта о новом статусе воплотилась в жизнь. Один из сезонов «Реальных пацанов» актриса отработала, будучи практически на сносях.

Пока кинокритики называют Леру лучшей ролью Бербер в карьере, сама Зоя уверяет: съемки в проекте едва не стоили ей дальнейшей карьеры. Как только режиссеры узнавали, что она снималась в сериале, тут же отказывали в прослушивании. Поначалу девушка не переживала, ведь была слишком занята работой, отнимавшей по 12 часов в день. Но вскоре актриса поняла, что пора избавляться от ярлыка стервы, который навесили на нее кинематографисты.

Антон Богданов (Антоха)

В сериале. Антоха — друг Коляна, который работает механиком в автосервисе. Несмотря на маленький рост, пользуется переменным успехом у противоположного пола. К середине сезона вместе с другом Вованом становится владельцем собственного бизнеса, который активно развивает.

Антон Богданов. Кадры из т/с "Реальные пацаны", 2010-2023 гг.

В жизни. В реальной жизни Антон Богданов нисколько не похож на своего героя. В отличие от картонного Антохи Богданов обожает качественный юмор и в составе трио Sex Pistols прошел кастинг в Comedy Club. После этого Богданов и Селиванов поучаствовали в шоу «Смех без правил», где однажды сумели дойти до полуфинала.

Уже после роли в сериале «Реальные пацаны» Богданов разочаровался в комедийных проектах и стал налегать на серьезные съемки. Актера позвали сниматься в историческом фильме «Т-34» о противостоянии советских и немецких танковых сил во Второй мировой войне. В тот же год в интервью «Эху Москвы. Пермь» стало известно, что он ушел из сериала «Реальные пацаны». Антон объяснил это тем, что ему пора менять амплуа и сосредоточиться на других ролях.

Актер Антон Богданов ушел из «Реальных пацанов»

Однажды Богданову даже довелось попробовать себя и на театральной сцене в спектакле «Прекрасное далеко», чему поспособствовал Сергей Безруков.

Станислав Тляшев (Эдик)

В сериале. Эдик — коллега Коляна по работе в сервисе сотовой связи. Разрывается между Валей и Машей, никак не может решить, с кем ему остаться. В конце 8-го сезона устраивается к Фитилю в коллекторское агентство.

Станислав Тляшев. Кадры из т/с "Реальные пацаны", 2010-2023 гг.

В жизни. Хотя исполнитель добился успеха благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», сегодня его больше привлекает работа сценариста и продюсера. Артист с легкостью переносит на бумагу сюжеты, основанные на его собственной биографии и на жизни знакомых. Поэтому кинопроекты по этим сценариям быстро находят своего зрителя, становятся понятными и близкими широкой аудитории.

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В свое время Тляшев мог даже поступить в Петербургский институт культуры, но в последний момент передумал, когда стало известно, что Владимир Селиванов провалился на первом же этапе, от мечты отказался и вернулся в Пермь.

Своей главной странностью исполнитель роли Эдика называет отсутствие селфи с мужчинами. В одном из интервью актер сознался, что часто отказывает в фото представителям своего пола, поскольку не понимает, зачем им такие фото.

Владимир Селиванов (Вован)

В сериале. Вован очень добрый, но немного заторможенный. На протяжении всех сезонов герой выясняет отношения с девушкой Валей. В итоге пара женится и рожает тройню. Вместе с другом Антохой они открывает свой автосервис, но затем Вован продает его и начинает работать в гараже администрации города.

Владимир Селиванов. Кадры из т/с "Реальные пацаны", 2010-2023 гг.

В жизни. Владимир Селиванов, как и Николай Наумов, ни на грамм не похож на своего экранного персонажа. Достичь успеха актеру помогла дотошность и склонность к творчеству. Уже после окончания института Селиванов познакомился с Харламовым и другими резидентами Comedy Club, что позволило ему взлететь по карьерой лестнице. Съемки в «Реальных пацанах» сделали Вована бешено популярными: уже после выхода первого сезона актер буквально проснулся известным.

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Уже после окончания первых сезонов Селиванов наравне с остальными коллегами по съемочному пулу исполнил свою главную мечту и поучаствовал в съемках «Форт Боярд». В интервью Селиванов поделился, что самое приятное впечатление у него осталось от момента, когда всех участников поднимали на форт. Уже тогда он почувствовал, как воплощается в жизнь его главное детское желание.

Помимо съемок Селиванов лелеет еще одну страсть: он пишет музыку. Еще в подростковом возрасте Владимир рьяно увлекался рэпом и хип-хопом, а затем начал читать тексты сам. Он полюбился знатокам музыки по песням «Велосипед», «Подойди поближе», «Падаю в небеса», «Уси-пуси», «Любовь Анаконда» и другим примечательным композициям, которые вошли в альбом «Женщины. Свобода». Некоторые треки входят в число саундтреков к сериалу «Реальные пацаны».

Марина Федункив (мама Коляна)

В сериале. Марина — мать Коляна, женщина со скандальным характером. Сожительствует с рыночным продавцом обуви Арменом. В одном из сезонов ситкома взрослая парочка женится, и у них рождается дочка Варя.

Марина Федункив. Кадры из т/с "Реальные пацаны", 2010-2023 гг.

В жизни. Хохотушка Федункив с детства была заводилой. Уже в школьные годы Марина участвовала во всех постановках местного клуба. Вот только родители в перспективы дочери стать актрисой не верили: уже на старте мать и отец заявили дочери, что не видят в ней перспективную артистку. Вопреки представлениям матери и отца, Федункив поступила на актерское, но спустя два года была отчислена. Вернуться она смогла только через несколько лет: тогда мастер назвал ее своей лучшей ученицей.

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В одном из интервью актриса поделилась с поклонниками секретом происхождения своих козырных фразочек, прославивших ее на всю страну. Как оказалось, забавный лексикон Федункив позаимствовала у собственной свекрови. Звезда использовала привычки и стиль поведения матери гражданского мужа, взяв их за основу создаваемого образа.

Кроме пристрастия к работе на сцене Федункив питает особую любовь к книгам. Причем она их не только читает, но и пишет. Новой главой карьерного успеха Марины стала публикация книги «Жизнь сквозь смех». Презентация прошла в нескольких локациях Москвы, где поклонники получили автографы и ответы на вопросы.

Валентина Мазунина (Валюха)

В сериале. Валя — девушка с тяжелым характером, подруга Машки. После развода с Эдиком становится женой Вована.

Валентина Мазунина. Кадры из т/с "Реальные пацаны", 2010-2023 гг.

В жизни. Любовь к театру в детстве Валентине Мазуниной привила мама, не жалевшая времени, чтобы поехать в Пермь на очередную премьеру. Восходящая актриса считала эти поездки праздником. Постоянные визиты в культурное учреждение навсегда влюбили Мазунину в театр и кино. С тех пор у знаменитости и мысли не возникло, чтобы пробоваться в другой профессии.

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Несмотря на то, что головокружительную популярность Мазунина получила после съемок в «Реальных пацанах», главную роль в проекте актриса получила только в 2022 году. Артистка сверкнула в романтической мелодраме «День слепого Валентина», полноформатном фильме, собравшем на одной площадке звезд российского кино.

Любимая работа также помогла Мазуниной похудеть: уже после переезда в Москву актриса сбросила 12 килограммов и показала результат своих стараний на премьере фильма «Елки новые», где она снялась вместе с Антоном Богдановым. Однако по требованию режиссера фильма «Самый лучший день» Вале пришлось вновь поправиться на 5 кг.

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