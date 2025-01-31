Переборщил: в Новосибирске врачи трое суток боролись за жизнь любителя хурмы

У мужчины развилась кишечная непроходимость.

В клиническую больницу № 25 Новосибирска был доставлен мужчина, который жаловался на сильные боли в животе, тошноту, рвоту и черный стул. По словам госпитализируемого, такое состояние у него началось после переедания хурмы — десять плодов за раз.

Врачи экстренно обследовали пациента при помощи специального зонда и выяснили, что у него острая язва желудка и камень в желудочно-кишечном тракте, образованный из непереваренной растительной клетчатки. Они извлекали инородное тело в течение трех дней.

«Хирурги с помощью специальных манипуляций смогли извлечь уже небольшие фрагменты фитобезоара (камня. — Прим. ред.) из толстой кишки. Изначально образование было 7–8 сантиметров в диаметре», — сообщил заведующий отделением эндоскопии Баходур Бабаев.

На фоне врачебного вмешательства у мужчины началась непроходимость кишечника, поэтому пришлось прибегнуть к полостной операции. Мужчине провели медицинскую манипуляцию, при которой в брюшную полость через небольшой разрез вводится «рука помощи» хирурга.

Осложнения можно связать с тем, что мужчина мучился болями и не обращался в больницу в течение пяти дней. Ранее пациент перенес операцию, направленную на частичное удаление желудка, что, вероятно, тоже повлияло на самочувствие.

Сейчас жителя Новосибирска уже выписали, так как он пошел на поправку.

Врачи рекомендуют не злоупотреблять хурмой. Для безопасного насыщения лучше ограничиться двумя плодами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проглоченная жителем Югры рыбная кость привела его на операционный стол.