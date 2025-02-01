Капитан полиции Анатолий Тутынин погиб при задержании преступника в Ярославле

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 25 0

Злоумышленник был вооружен и не собирался сдаваться.

Сотрудник полиции погиб при задержании преступника в Ярославле

Фото: МВД России по Ярославской области

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Командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Ярославской области Анатолий Тутынин погиб при задержании вооруженного мужчины. О потере сослуживца рассказали представители регионального управления МВД. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Труфанова.

Тутынин с напарником прибыли на место происшествия по сигналу — в подъезде находится неадекватный человек с ножом. Злоумышленник заперся в собственной квартире и не собирался выходить. Оказалось, у этого человека был не только нож. Он трижды выстрелил через дверь и ранил полицейского, после чего был сразу же ликвидирован ответным огнем напарника 34-летнего Тутынина.

Тутынин с коллегой на месте происшествия. 5-tv.ru

Пострадавший был экстренно госпитализирован, но врачам не удалось его спасти. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В ведомстве подчеркнули, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, снятые камерами наблюдения в подъезде — незадолго до убийства Тутынина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили разрешить мигрантам работать в полиции через десять лет после получения гражданства.

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