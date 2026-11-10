«Не рассчитала силу»: внучка экс-мэра Самары устроила драку с крестной сына

Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова устроила драку с крестной сына

Внучка убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская устроила драку с крестной своего сына Еленой Братчиковой. Об этом родственница рассказала в суде, сообщил корреспондент «Известий».

Семейная разборка произошла за долгое время до убийства Тарховых. Как рассказала Братчикова, на почве очередного скандала в доме бабушка забрала внука Маора под видом прогулки, но в действительности мальчика привезли к ее матери — Людмиле Тарховой.

По словам Бельской, в квартире гостила бывшая наркозависимая подруга Людмилы. Екатерина ворвалась туда за сыном, из-за чего родственники поссорились. Затем к ним присоединилась Елена Братчикова — подруга матери Екатерины — и поддержала Людмилу.

«Пыталась увести ребенка из квартиры, чтобы конфликт не продолжался, и Братчикова стала говорить мне различные гадости. <…> Не помню как, но я случайно задела Братчикову, не рассчитав силу», — оправдалась Екатерина.

Тела Тарховых нашли 5 февраля 2025 года — по данным следствия, супруги умерли примерно за месяц до этого. Внучку экс-мэра задержали по подозрению в двойном убийстве. Девушка месяц поддерживала видимость, что они живы: отправляла с их телефонов сообщения об отъезде. Параллельно Бельская продавала имущество бабушки и деда по поддельным документам.

Затем, 28 февраля, фигурантка дала признательные показания. Она сообщила, что лишила жизни членов семьи, отравив их, ради получения их имущества, после чего попыталась скрыть улики. По версии следствия, трупы были заморожены жидким азотом, расчленены бензопилой, а фрагменты размельчены и отправлены в контейнеры для отходов.

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