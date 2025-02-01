Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с российским экипажем

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Накануне на борту появились полицейские, заподозрившие россиян в повреждении кабеля в Балтийском море.

Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с российским экипажем

Фото: www.globallookpress.com/Steffen Trumpf

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Судно Silver Dania с российским экипажем, ранее задержанное по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией, отпустили. Об этом сообщили представители пресс-службы полиции Норвегии.

Отмечается, что никаких выводов, связанных с предполагаемым преступлением, правоохранителями сделано не было. Корабль сможет покинуть порт Тромсе. Такое заявление сделал прокурор Ронни Йоргенсен из полицейского округа города.

«Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для того, чтобы судно оставалось в Тромсе и дальше», — сказал он.

Как отметил Йоргенсен, норвежские правоохранители провели ряд следственных мероприятий и приняли все необходимые меры. Они также не обнаружили никаких улик, свидетельствующих о причастности Silver Dania к повреждению кабеля.

О задержании судна стало известно 31 января, его было проведено на основании запроса властей Латвии. При этом премьер-министр страны Эвика Силиня заявляла, что, скорее всего, кабель пострадал из-за внешнего воздействия. Корабль Silver Dania зарегистрирован в Норвегии и ходит под норвежским флагом, при этом все 11 человек в составе экипажа — россияне. Пока они не обращались в посольство РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО стягивает корабли в Балтийское море, используя в качестве причины регулярные повреждения кабелей на дне.

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