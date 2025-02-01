«Они не настоящие»: Вдовиченков о бриллиантах знаменитостей на красных дорожках

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 39 0

Вдовиченков о бриллиантах знаменитостей на красных дорожках: Они не настоящие

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер пришел на премию «Золотой орел» с супругой Еленой Лядовой и объяснил, почему на ней нет дорогих украшений.

Заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков и его супруга актриса Елена Лядова украсили своим присутствием красную ковровую дорожку премии «Золотой орел». Они отвечали на многочисленные вопросы журналистов — о новых фильмах, успехах коллег по цеху, будущем российского кино… А еще о туалетах знаменитостей, посетивших мероприятие.

Как заметила одна из корреспондентов, на Лядовой, в отличие от многих других, не было роскошного колье или сережек с бриллиантами. И переадресовала возникший в воздухе вопрос ее мужу. А почему он не украсил любимую шею драгоценностями?

«Слушайте, все, кто приходит в „брюликах“ — они не настоящие, их там выдают под расписку, а потом их надо возвращать. А у жены все свое. Поэтому нет такого количества ажиотажа… Конечно, любит (похвастаться бриллиантами. — Прим. ред.), но сегодня работа, это другое», — отшутился Вдовиченков.

Стоит отметить, артисты, действительно, часто появляются перед фотографами в баснословно дорогих ювелирных изделиях. Но так они в большинстве случаев продвигают дружественные бренды. Так, Леди Гага пришла на церемонию вручения премии «Оскар» в 2019 году в колье с огромным желтым бриллиантом Tiffany весом почти 129 карат за 30 миллионов долларов — почти три миллиарда рублей по текущему курсу!

А ранее 5-tv.ru выяснял, почему американский актер Брэд Питт не хочет дарить избраннице Инесс де Рамон настоящее, ее собственное, обручальное кольцо.

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