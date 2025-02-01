Не менее шести человек госпитализированы после падения самолета в Филадельфии

Среди пострадавших есть ребенок.

В результате авиакатастрофы в Филадельфии пострадали не менее шести человек. Об этом стало известно 31 января от местного подразделения телекомпании NBC, которое ссылается на свой источник.

Трое пострадавших уже получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны из больницы. Остальные остаются под наблюдением врачей. Подробности об их состоянии не сообщаются.

Телеканал сообщает, что среди пострадавших есть 30-летняя женщина с травмами лица, а также 11-летний мальчик и 31-летний мужчина с травмами головы. Все они не находились на борту самолета, подчеркивает NBC.

Авиакатастрофа в Филадельфии

Трагедия произошла в ночь на 1 февраля. Самолет Learjet 55, который направлялся в Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури, потерпел крушение на северо-востоке Филадельфии в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман. Причина падения — пока неясна. Проводятся расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подробностях авиакатастрофы в Вашингтоне. Специалисты уже подняли из воды все бортовые самописцы и в ближайшее время начнут изучение данных.