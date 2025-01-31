Появились новые кадры авиакатастрофы в Вашингтоне

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Столкновение пассажирского самолета и военного вертолета показано с другого ракурса.

Фото, видео: Reuters/Elizabeth Frantz;Видео опубликовано на странице в социальной сети X издания Clash Report; 5-tv.ru

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Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Появилось новое видео столкновения пассажирского самолета American Airlines и военного вертолета Black Hawk в Вашингтоне. Его публикует издание Clash Report в социальной сети X.

На кадрах крушение показано с другого ракурса. Видно, как пассажирский самолет быстро снижается, и к нему приближается военный вертолет. В результате столкновения возникает яркая вспышка, после чего воздушные суда падают в реку Потомак.

Трагедия в Вашингтоне произошла в ночь на 30 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана.

На борту пассажирского воздушного судна было четыре члена экипажа и 60 пассажиров. А в «Черном ястребе» — трое солдат армии США. Никто не выжил.

Кроме того, известно, что в самолете находились 14 фигуристов, в том числе российские спортсмены, которые возвращались с чемпионата США. Среди них были чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигурист Александр Кирсанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне.

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