«Приведут к росту цен в США»: китайский экономист о вводимых Трампом пошлинах

Эксперт заявил о возможном ослаблении американской денежной системы.

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт товаров из Китая и Мексики могут привести к росту потребительских цен в самих Штатах. Об этом заявил экономист Эндрю Люн в разговоре с 5-tv.ru.

«Конечно, тарифы приведут к росту цен для американских потребителей, как бы представляя в том числе трудности для простых американцев, потому что потребительские цены подскочат», — отмечает эксперт.

Люн заявил, что подобный сценарий может привести к ослаблению американской денежной системы, снижению стоимости доллара и потере его господства на мировой арене. При этом эксперт подчеркнул, что для президента США эти тарифы являются «прекрасным оружием, потому что оно основано на американской гегемонии».

Специалист заявил, что это «оружие» заставит другие государства подчиняться воле Соединенных Штатов. По его мнению, Трамп уверен в высокой доходности тарифов.

Люн считает, что Канада не сможет ответить на эти тарифы, так как ее единственным большим экспортом являются сельскохозяйственные товары. При этом эксперт отметил, что Китай, напротив, является крупнейшим производителем и торговцем на международной арене.

Ранее Дональд Трамп заявил о своем намерении ввести 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Он объяснил данное решение миграционным кризисом, торговыми дисбалансами и поставками наркотиков. Американский лидер также уточнил, что тарифы могут быть повышены в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп снова пригрозил БРИКС введением стопроцентных пошлин.