Проиграл целое состояние на глазах у Лещенко: Буйнов вспомнил курьезную историю из молодости

С тех пор артист больше не играет в азартные игры.

Народный артист РФ Александр Буйнов вспомнил забавную историю, которая произошла с ним в дни его молодости. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма Льва Лещенко «О первой любви» (празднующего, к слову, сегодня день рождения) он признался, что однажды на глазах у эстрадного певца он проиграл в карты целое состояние.

«Однажды он был свидетелем того, как я в каком-то то ли 1981-м, то ли в 1979-м году проиграл в карты целую машину — около пяти тысяч рублей, одному из музыкантов. Музыкант оказался аферистом — играл он на две руки. А я никогда в карты не играл, но я просто завелся, вошел в азарт. С тех пор я не играю ни в карты, ни в другие азартные игры», — смеется Буйнов.

Тем не менее, у этой истории был счастливый финал и просаженные шулерам деньги удалось вернуть.

«Зато я честно отыгрался — потому что один парень мне сказал: «Они вдвоем тебя сделают, а я тебе сейчас скажу, как надо действовать — играй в блеф, все время на обмане, будто у тебя очень хорошие карты». И я блефовал. Сколько смог отыграл вот эти около пяти тысяч рублей — безумие вообще, на них квартиру можно было купить. Выиграл еще около пятисот рублей — то есть пошел уже в плюс, потом сказал: «На этом заканчиваем». Тот парень мне начал говорить: «Нет! Так не играют! Ты должен продолжать игру». Я им говорю: «Нет, ребята, у меня плюс и этот плюс мы сейчас прогуляем в ресторане!» — рассказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николай Басков поздравил Льва Лещенко с днем рождения. Народному артисту РСФСР исполнилось сегодня 83 года.