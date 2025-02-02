«Полгода и погнали»: Анна Хилькевич о намерении стать матерью в четвертый раз

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Анна Хилькевич рассказала, что врач посоветовал ей не затягивать с беременностью

Анна Хилькевич задумалась о четвёртом ребёнке

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Врач посоветовал актрисе не затягивать с беременностью.

Звезда «Универа» Анна Хилькевич намекнула, что планирует четвертого ребенка. Новостью актриса поделилась в своем блоге.

Врач сообщил Анне, что она полностью восстановилась после недавних родов, а значит может вновь задуматься о пополнении в семействе. Более того, с беременностью затягивать не стоит, максимум — полгода, отметил специалист.

«С четвертым не затягивайте. Полгода — и погнали. Артур ты слышал? Тебе осталось полгода», — пошутила над своим мужем актриса.

Анна родила третьего ребенка в сентябре 2024 года. Она рассказывала, что роды были очень тяжелыми и длились около 28 часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хилькевич сцепилась с няней новорожденной дочери. Актриса сочла поведение сотрудницы неприемлемым.

Дело в том, что та уснула вместе с младшей дочерью Анны Оливией. Звезда забрала ребенка у няни и пообещала, что поднимет этот вопрос позже. Так и вышло: очень скоро няня была уволена.

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