Найдено тело погибшего в авиакатастрофе в США фигуриста Евгения Наумова

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Похороны спортсмена пройдут в Бостоне.

Спасатели нашли тело погибшего в авиакатастрофе в Вашингтоне фигуриста Наумова

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Тело чемпиона мира по парному фигурному катанию Вадима Наумова найдено спасателями. Об этом его мать Ия Наумова рассказала ТАСС. Фигурист погиб во время авиакатастрофы в Вашингтоне.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело», — поделилась женщина.

В катастрофе погибла также Евгения Шишкова — фигуристка, жена Вадима Наумова. Парное выступление в 1994 году принесло им победу в соревнованиях по фигурному катанию. Тело Евгении было обнаружено 31 января.

Супруги воспитывали сына. Сейчас он живет в США, его окружают близкие люди.

«Его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела», — рассказала Ия Наумова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США. В ночь на 30 января самолет American Airlines столкнулся с военным самолетом Black Hawk. Это произошло в Вашингтоне, недалеко от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Три пилота на борту военного воздушного судна и 60 пассажиров American Airlines погибли.

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