Погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 45 0

Спортсмены были на борту лайнера, столкнувшегося с военным вертолетом при посадке в аэропорту Вашингтона.

Погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США

Фото: Беззубов Владимир/ТАСС

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Погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США. Об этом 5-tv.ru сообщила тренер спортсменов Людмила Великова.

Дату похорон она не уточнила, отметив лишь, что мать Наумова не сможет прилететь на траурную церемонию из-за болезни супруга.

По данным РИА Новости, родители погибших спортсменов живут в Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что единственный сын Шишковой и Наумова, фигурист Максим Наумов, снялся с чемпионата четырех континентов в Сеуле. Занявший четвертое место на последнем чемпионате США Наумов-младший был в числе основных участников, однако теперь он числится как запасной. Вместо него в основной состав участников соревнований включен представитель США Томоки Хиватаси, имеющий японские корни.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила имена троих погибших в крушении самолета россиян: Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская. В США они работали тренерами по фигурному катанию. Информация о четвертом погибшем с паспортом гражданина России проверяется.

Самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, в котором были три пилота, в ночь на 30 января. Это случилось в Вашингтоне неподалеку от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выживших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США произошла еще одна авиакатастрофа — на этот раз в Филадельфии.

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