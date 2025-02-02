«Впали в русофобию»: глава Карелии об инциденте с русским мальчиком в Финляндии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 11 0

Артур Парфенчиков: в Финляндии впали в Русофобию

Глава Карелии заявил о русофобии в Финляндии после инцидента с русским школьнико

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Ребенку запретили посетить экскурсию на атомной электростанции из-за наличия у него гражданства РФ.

Власти Финляндии увидели в десятилетнем мальчике с гражданством РФ угрозу национальной безопасности, а потому запретили ему посетить экскурсию на АЭС «Олкилуото». Возмущение по поводу этой ситуации высказал глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

«Мама ребенка — и я вместе с ней — возмущены такой дискриминацией. Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребенка угрозой национальной безопасности», — написал Парфенчиков.

Он также отметил, что случившееся современную Финляндию демонстрирует в полной мере. Мальчику и его семье Парфенчиков предложил в качестве альтернативы посетить промышленные предприятия Карелии.

«Приезжайте к нам в Карелию! Я лично проведу экскурсию по нашим ведущим промышленным предприятиям — Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу, „Петрозаводскмашу“ или любому другому. В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь», — подчеркнул глава республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Финляндии люди вынуждены платить за электричество по 500 евро.

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