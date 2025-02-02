Ученые назвали предельный возраст, до которого может дожить человек

Можно ли повлиять на продолжительность жизни?

Люди смогут жить в среднем до 120 лет, а некоторые — до 200, если наука обеспечит для этого необходимые условия, пишет Pronews.gr.

Способности организма к восстановлению окончательно истощаются в период между 120 и 150 годами. Эти догадки подтвердил тот факт, что рекорд самого долгоживущего человека побит француженкой Жанной Кальман. Она прожила 122 года в период с 1875 по 1997 годы.

Ученые провели исследование, из результатов которого следует, что длительность жизни складывается из множества факторов. Среди них генофонд, образ жизни, наличие хронических заболеваний, профессиональные риски. Для того, чтобы установить предел долголетия, был использован искусственный интеллект.

С помощью ИИ проанализировали данные о состоянии здоровья сотен тысяч добровольцев. Стало очевидно: если в ближайшее время удастся замедлить процесс естественного старения и минимизировать риски для здоровья, то продолжительность жизни вырастет примерно до 200 лет.

«Но это не означает, что 200 лет станут нормой в ближайшее время», — подчеркивают исследователи.

Гораздо более реалистичное число — 120 лет. К тому же, Жанна Кальман продемонстрировала на своем примере, что это возможно даже в нынешних реалиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Минздраве рассказали, как дожить до 120 лет.