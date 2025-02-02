Приблизился к рекорду Гретцки: Овечкин забил 877-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

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Евгения Романова
Евгения Романова 750 0

Овечкин забил 877-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Приблизился к рекорду Гретцки: хоккеист Овечкин забил 877-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

Фото: www.globallookpress.com/Chris Williams/Icon Sportswire

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Игра проходила в Вашингтоне и завершилась победой «Виннипег Джетс».

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 877-ю шайбу в ходе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Тем самым он приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки.

Игра проходила в Вашингтоне и завершилась победой «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 5:4. В команде шайбы забросили нападающие Коул Перфетти, Алекс Айфалло, а также отличились защитники Джош Моррисси и Дилан Самберг. При этом российский форвард Владислав Наместников отдал две голевые передачи.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Тэйлор Рэддиш, Том Уилсон и Александр Овечкин. Для российского спортсмена эта шайба стала 24-й в текущем регулярном сезоне НХЛ Всего на его счету 38 баллов. По общему количеству голов в «регулярках» Овечкин находится на втором месте. Он уступает канадскому нападающему Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Овечкин оценил слова президента США Дональда Трампа во время его митинга перед инаугурацией. Спортсмен отметил, что ему очень приятно внимание к успехам команды и тот факт, что его фамилия широко известна.

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