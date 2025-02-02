Приблизился к рекорду Гретцки: Овечкин забил 877-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

Овечкин забил 877-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки
Фото: www.globallookpress.com/Chris Williams/Icon Sportswire
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Игра проходила в Вашингтоне и завершилась победой «Виннипег Джетс».
Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 877-ю шайбу в ходе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Тем самым он приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки.
Игра проходила в Вашингтоне и завершилась победой «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 5:4. В команде шайбы забросили нападающие Коул Перфетти, Алекс Айфалло, а также отличились защитники Джош Моррисси и Дилан Самберг. При этом российский форвард Владислав Наместников отдал две голевые передачи.
В составе «Вашингтон Кэпиталз» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Тэйлор Рэддиш, Том Уилсон и Александр Овечкин. Для российского спортсмена эта шайба стала 24-й в текущем регулярном сезоне НХЛ Всего на его счету 38 баллов. По общему количеству голов в «регулярках» Овечкин находится на втором месте. Он уступает канадскому нападающему Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.
Ранее 5-tv.ru писал, что
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