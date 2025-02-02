Тулуп, скамейка и голубая лошадка: ТОП находок в канализации за 2024 год

Сточные «подарки» Архангельска оказались самыми шокирующими.

Самым популярным мусором в стоках оказываются «ватные монстры». Об этом в пресс-службе «Росводоканала» рассказали Lenta.ru

На коммунальных объектах в Оренбурге произошла удивительная находка: во время работы специалисты наткнулись на деревянную скамейку и ватный тулуп, которые, похоже, неожиданно оказались в канализационном люке. Это открытие вызвало недоумение, ведь такие вещи явно не предназначены для подземных коммуникаций.

Тем временем в Краснодаре сотрудники Росводоканала в ходе проверки подземных сетей обнаружили целую коллекцию неожиданных предметов, среди которых фигурировали детская коляска, металлический стул и даже ручной каток для укладки асфальта. Резиновые перчатки, найденные вместе с этими находками, лишь усиливают загадку.

«Самая необычная находка была зафиксирована в Архангельске — там из люка вытащили женский манекен и игрушечную голубую лошадку», — сообщили представители ведомства.

В российских городах коммунальные службы оказываются в постоянной борьбе с непредсказуемыми проблемами канализации. Среди главных «врагов» на этом фронте — автомобильные покрышки и так называемые «тряпичные монстры» — комки, состоящие из влажных салфеток, ватных палочек и подгузников. Каждый год специалисты «Росводоканала» извлекают тонны таких засоров.

Коммунальные службы настоятельно напоминают горожанам, что в унитазы не стоит сбрасывать посторонние предметы, остатки пищи и жир. Эти, казалось бы, мелочи могут вызвать серьезные проблемы в работе канализации. Основные источники засоров — это бытовые отходы и личные предметы гигиены, которые, увы, оказываются не на своем месте. Понимание важности правильного обращения с отходами может спасти не только трубы, но и бюджет города.

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