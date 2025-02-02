Дайверы не нашли загрязнений рядом с двумя популярными пляжами Анапы

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 24 0

Проверка прибрежной зоны Черного моря продолжается.

Дайверы не нашли загрязнений рядом с двумя популярными пляжами Анапы

Фото: Онучин Игорь/ТАСС

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Дайверы обследовали морское дно двух популярных пляжей Анапы и вынесли заключение, что море чистое. Пятен нефтепродуктов в воде не было обнаружено, как и мазута на водорослях и камнях. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Дайверы и инструкторы центра „Аква-Глобус“ обследовали дно Черного моря в районе мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, охватив акваторию от глубины 0,5 метра до восьми метров в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что по пути дайверы встретили медуз, рапан, крабов и мальков кефали. Встретился им и единичный мусор, испачканный в мазуте — его со дна убрали. Проверка прибрежной зоны продолжается, также как и в Сочи.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы. Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту.

Режим ЧС федерального характера введен в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе введен на западе Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новые выбросы мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Запорожской области.

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