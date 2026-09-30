Почему совместимость экипажа важна: авиаэксперт о ЧП с Boeing 737

Пилот Литвинов: совместимость членов экипажа важна для безопасности полета

Инцидент с самолетом Boeing 737 авиакомпании Flydubai показывает, насколько важна совместимость членов экипажа. Об этом заявил пилот первого класса, командир Airbus 320 Андрей Литвинов в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, пилоты проходят медицинские комиссии и психологические проверки, однако заранее полностью исключить подобные ситуации невозможно.

«Невозможно предусмотреть, кто окажется в кабине. <…> Все люди разные. <…> Конечно, этот случай из ряда выходящих. Самолет просто неуправляем, и чудом не случилась катастрофа», — отметил Литвинов.

Специалист подчеркнул, что обстоятельства произошедшего должны установить в ходе расследования. По его словам, эксперты изучат записи переговоров в кабине экипажа, которые помогут понять причину конфликта.

Литвинов также рассказал, что раньше в советской авиации существовала практика закрепления экипажей, когда пилоты регулярно работали вместе и хорошо знали друг друга. По его мнению, такой подход снижал риск возникновения напряженности внутри команды.

«Приходит на работу командир, знакомится со вторым пилотом. Вот он его первый раз видит, а им лететь. Мне всегда казалось это неправильно. Надо закреплять экипажи друг с другом», — сказал эксперт.

ЧП произошло 30 сентября. После набора высоты около девяти тысяч метров один из пилотов направил лайнер в резкое пике. В результате самолет оказался на высоте примерно 4,5 тысячи метров. По предварительным данным, попытка второго пилота предотвратить дальнейшее развитие ситуации привела к конфликту между членами экипажа.

Во время полета с борта были переданы сигналы 7700, используемый при чрезвычайных ситуациях, и 7500 — международный код возможного захвата воздушного судна.

По данным СМИ, второй пилот нанес капитану несколько ножевых ранений. На борту также находилась дополнительная команда пилотов в гражданской одежде, которая, по данным телеканала «12», помогла стабилизировать ситуацию и посадила самолет в Саудовской Аравии.

Раненые пилот и второй пилот самолета Flydubai были госпитализированы.

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