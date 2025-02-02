«Финист. Первый богатырь» вошел в десятку самых кассовых фильмов в истории

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 44 0

О том, будет ли история иметь продолжение, создатели фильма пока не говорят.

«Финист. Первый богатырь» вошел в десятку самых кассовых фильмов в истории

Фото: ИЗВЕСТИЯ/НМГ КИНОПРОКАТ

Российский фильм «Финист. Первый богатырь» вошел в десятку самых кассовых картин в истории российского проката — только за первый уикенд 2025 года фильм собрал почти два миллиарда.

Сейчас кассовые сборы фильма «Финист. Первый богатырь» приближаются к 2, 7 миллиардам рублей.

Показы должны были завершиться в конце января, но их продлили из-за высокого спроса зрителей. Некоторые приходят в кинотеатр на приключения Финиста во второй или даже в третий раз.

«Финиста» в широкий прокат выпустил дистрибьютор «НМГ Кинопрокат». «Финист. Первый богатырь» — это приквел к популярным «богатырским» фильмам, которые выходят с 2021 года, и у них уже подрастают поколения фанатов. Он погружает зрителей в предысторию известных событий и знакомит их с сильным и смелым богатырем Финистом Ясным Соколом, которого сыграл популярный актер Кирилл Зайцев.

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