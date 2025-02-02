Склад загорелся на северо-востоке Москвы

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Пожар в Марьиной Роще ликвидируют более 50 сотрудников МЧС.

Горит склад на северо-востоке Москвы

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожарные ликвидируют возгорание на складе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в МЧС России.

«В 3-м проезде Марьиной Рощи на 150 квадратах загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.

В этот же день в Екатеринбурге загорелась кровля двухэтажного административного здания на улице Учителей. Огонь охватил площадь в 360 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что пожар произошел в автомастерских. В настоящее время пожар локализован благодаря усилиям 35 специалистов МЧС и 14 единицам спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи начался пожар в районе ЖК «Министерские озера» в селе Раздольное. На кадрах из соцсетей видно, что огонь охватил крышу здания.

Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:02
Склад загорелся на северо-востоке Москвы
20:46
Четыре человека погибли в ДТП в Тюменской области
20:30
«Мистика»: почему в красноярской семье погиб уже пятый ребенок за полгода
20:12
«Кровавая провокация»: Москалькова потребовала от ООН осудить удар ВСУ по интернату в Судже
19:55
«Хочется жить без спорта»: Алла Сигалова раскрыла секрет поддержания отличной формы
19:42
Кровля сгорела дотла: в Сочи загорелся двухэтажный дом

Сейчас читают

«Встанут у ноги хозяина»: Путин заявил, что Трамп наведет порядок в Европе
Тулуп, скамейка и голубая лошадка: ТОП находок в канализации за 2024 год
Безопасность в опасности: скандал разгорелся в Петербурге из-за закупки систем для школ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год