Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 21:42 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ICAO: URWW)», — написал он в своем Telegram-канале.

Артем Кореняко добавил, что экипажи самолетов, службы аэропорта, а также авиадиспетчеры делают все, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.