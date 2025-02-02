Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Волгограда

Ранее ограничения вводились в аэропорту Ульяновска.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага
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Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 21:42 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ICAO: URWW)», — написал он в своем Telegram-канале.
Артем Кореняко добавил, что экипажи самолетов, службы аэропорта, а также авиадиспетчеры делают все, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
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