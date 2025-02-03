Два человека погибли в ДТП с автобусом в Ленинградской области

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова Кредит; МЧС России; 5-tv.ru

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В результате столкновения автобуса с грузовиком в Ленинградской области погибли два человека и еще 13 получили травмы. Об этом сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось примерно в 22:45 на 1330-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе. Автобус с пассажирами врезался в массивную снегоуборочную машину.

«В результате дорожной аварии погибли два человека», — сообщается ведомством в официальном Telegram-канале.

На месте ДТП проводят проверку сотрудники Госавтоинспекции. Личности погибших и все детали аварии еще устанавливаются.

Источник 5-tv.ru также добавил, что 13 человек с места аварии были доставлены в больницу. Среди пострадавших есть ребенок. Трое потерпевших в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюменской области в ДТП погибли четыре человека из одной семьи.

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