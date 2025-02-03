Более 200 толчков: в Греции готовятся к мощному землетрясению и цунами

На островах начали вводить превентивные меры — закрыли школы, а также порекомендовали избегать скопления людей в зданиях.

В Греции сейчас готовятся к сильному землетрясению и цунами. Более 200 подземных толчков магнитудой 4 уже зафиксировали на острове Санторини.

Он находится на одном из вулканических островов с повышенной сейсмоактивностью. Однако угрозу извержения власти опровергли. Тем не менее, уже закрыли школы, а также порекомендовали избегать скопления людей в зданиях.

Сейсмологи также предупреждают местных жителей о возможной эвакуации из прибрежных районов, а также оползнях на дорогах. Греческие власти направили в регион спецназ. В случае цунами людям рекомендуют направляться вглубь острова.