Более 200 толчков: в Греции готовятся к мощному землетрясению и цунами
В Греции готовятся к мощному землетрясению и цунами
Фото, видео: www.globallookpress.com/Anna Ponomareva
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На островах начали вводить превентивные меры — закрыли школы, а также порекомендовали избегать скопления людей в зданиях.
В Греции сейчас готовятся к сильному землетрясению и цунами. Более 200 подземных толчков магнитудой 4 уже зафиксировали на острове Санторини.
Он находится на одном из вулканических островов с повышенной сейсмоактивностью. Однако угрозу извержения власти опровергли. Тем не менее, уже закрыли школы, а также порекомендовали избегать скопления людей в зданиях.
Сейсмологи также предупреждают местных жителей о возможной эвакуации из прибрежных районов, а также оползнях на дорогах. Греческие власти направили в регион спецназ. В случае цунами людям рекомендуют направляться вглубь острова.
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