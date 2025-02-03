В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников

|
Евгения Романова
Евгения Романова 420 0

Оперштаб в республики продолжает работать.

В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Режим опасности атаки беспилотников действует в Северной Осетии. Об этом в Telegram-канале заявил глава республики Сергей Меняйло.

«В Северной Осетии действует режим беспилотной опасности. В аэропорту „Владикавказ“ введен режим „Ковер“: прием и выпуск воздушных судов ограничен», — написал он.

Меняйло подчеркнул, что оперштаб Северной Осетии продолжает работать, он функционирует круглосуточно. Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.

Утром 3 февраля нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области загорелся из-за атаки БПЛА. В настоящее время пожар не представляет опасности для местных жителей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России. Большинство вражеских беспилотников было сбито над Ростовской областью.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
3 февр
Силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России
3 февр
Нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области загорелся из-за атаки БПЛА
2 февр
Российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией страны
2 февр
Силы ПВО за ночь уничтожили 5 дронов ВСУ над тремя регионами России
31 янв
Боевики ВСУ атаковали съемочную группу «Известий»
31 янв
Автомобилист пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Воронежской области
29 янв
Более 100 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО над регионами России за ночь
29 янв
Смоленская, Тверская и Брянская области подверглись массированной атаке БПЛА
28 янв
Семь домов пострадали из-за дрона ВСУ в Белгородской области
26 янв
Украинский дрон попытался атаковать город-спутник ЗАЭС Энергодар
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

9:15
Центр притяжения: какое будущее прогнозируют России через 10 лет
9:15
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025
9:07
Временные ограничения введены в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа
9:02
В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников
8:56
Цвет красивый, но вкус не тот: как отличить натуральное сливочное масло от пальмового
8:52
В Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте

Сейчас читают

Это не «голая вечеринка»: Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми»
«Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ с первого выстрела! Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год