В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников
Оперштаб в республики продолжает работать.
Фото: © РИА Новости
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Режим опасности атаки беспилотников действует в Северной Осетии. Об этом в Telegram-канале заявил глава республики Сергей Меняйло.
«В Северной Осетии действует режим беспилотной опасности. В аэропорту „Владикавказ“ введен режим „Ковер“: прием и выпуск воздушных судов ограничен», — написал он.
Меняйло подчеркнул, что оперштаб Северной Осетии продолжает работать, он функционирует круглосуточно. Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.
Утром 3 февраля нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области загорелся из-за атаки БПЛА. В настоящее время пожар не представляет опасности для местных жителей.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России. Большинство вражеских беспилотников было сбито над Ростовской областью.
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