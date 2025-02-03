Нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области загорелся из-за атаки БПЛА

В Волгоградской области загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в результате массированной атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщили губернатор региона Андрей Бочарев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа на территорию Волгоградской области. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Пострадавших нет. В результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы», — рассказал губернатор.

Возгорание на НПЗ случилось из-за падения на его территорию обломков дрона. Сейчас оно локализовано.

Также были сняты временные ограничения на полеты, введенные в аэропорту Волгограда, уточнили в Росавиации. Пострадавших в ходе атаки нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что возгорание произошло в Астраханской области на месте падения беспилотника. Вражескими дронами были атакованы сразу несколько объектов на территории региона, в том числе ТЭК. Губернатор области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.