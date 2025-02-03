Временные ограничения введены в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 12 0

Данный шаг предпринят в целях безопасности.

Временные ограничения введены в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

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В аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 7:44 мск введены в аэропортах: Владикавказ (код ИКАО: URMO), Грозный (URMG), Махачкала (URML)», — написано в сообщении.

В условиях постоянно меняющейся авиационной среды такие ограничения нередко становятся необходимым шагом для минимизации возможных рисков. Безопасность является приоритетом как для авиавластей, так и для пассажиров, и введение временных мер может позволить провести необходимые проверки и обеспечить должный уровень контроля.

Пассажирам, имеющим запланированные рейсы через эти аэропорты, следует заранее уточнять статус своих полетов и быть готовыми к возможным задержкам или изменениям в расписании.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения. Во время их действия произошло несколько инцидентов.

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